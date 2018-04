Libye : Négocier avec les rebelles tchadiens, selon les chefs des tribus à Haftar

L'offensive du général Khalifa Haftar contre les positions des rebelles tchadiens ne semble pas obtenir l'aval des chefs des tribus libyennes. Ces dernières ont demandé à l'homme fort de cesser toute hostilité militaire et de négocier pour obtenir le retrait des rebelles tchadiens de la Libye.



Les bombardements des positions des rebelles tchadiens accentueront la pression sur le peuple libyen dans les zones d'hostilité, à en croire une autorité traditionnelle libyenne à Sebha.



L'effectif de rebelles libyen en Libye avoisine en ce moment les 11.000 hommes répartis en six mouvements dont les plus importants sont ceux de Mahdi, Timan et Boulimi.



Les trois mouvements sont les plus armés et les plus organisés. Il serait difficile au général Haftar de les défaire en usant de la force.