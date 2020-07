Libye : la Banque africaine de développement accorde une aide d’urgence d’un demi-million de dollars pour l’achat d’équipements de protection individuelle (ÉPI) destinés à la lutte contre le Covid-19

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé, mercredi 3 juin à Abidjan, l’octroi d’une subvention de 480 000 dollars américains à la Libye pour l’achat d’équipements de protection individuelle (ÉPI), indispensables pour le traitement des cas d’infection au nouveau coronavirus.

La subvention de la Banque au titre du Fonds spécial de secours (FSS) contribuera au plan national d’intervention de la Libye face au Covid-19. Elle permettra de privilégier la prévention et le contrôle des infections, et de protéger les communautés, en particulier les personnes les plus vulnérables, notamment les agents de santé.

Cette subvention de 480 000 dollars est la première accordée depuis 2014 à ce pays d’Afrique du Nord dans le cadre du FSS. Elle a été approuvée à la suite d’une demande du gouvernement libyen et valide le travail de coordination entre les ministères des Finances et de la Santé du pays.

L’aide de la Banque portera sur la fourniture d’ÉPI destinés à être utilisés dans les unités de soins intensifs et dans le traitement des patients infectés. Les ÉPI, qui restent à acquérir, seront distribués dans les hôpitaux du pays assignés au traitement des patients infectés par le Covid-19.

Cette opération complétera les activités humanitaires actuellement menées par les agences des Nations unies et les organisations internationales pour limiter les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la population libyenne. En conséquence, les mesures d’assistance de la Banque seront mises en place par les bureaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Libye.

L’Afrique du Nord est la région du continent qui enregistre le plus de cas de contamination. Au moins, 45 000 personnes ont été infectées et environ 1 500 sont décédées depuis l’émergence du virus sur le continent en mars dernier. Bien que le nombre d’infections signalées en Libye reste gérable (156 cas confirmés et 5 décès au 1er juin 2020), les services de santé du pays manquent de personnel, de médicaments et de matériel médical.

La pandémie de Covid-19 survient à un moment difficile pour l’économie libyenne, gravement touchée par une forte baisse de la production pétrolière, doublée d’une chute des cours du brut sur les marchés internationaux. Le pays est également confronté à des troubles sociaux et politiques, qui constituent une menace pour l’ensemble de la population.

L’aide apportée par la Banque africaine de développement vise à garantir que les secours et l’assistance nécessaires soient apportés à la population libyenne. Les interventions demeurent axées sur la prévention des infections chez les médecins, les infirmières et les agents de santé qui se trouvent en première ligne face à la pandémie et sont indispensables au succès des opérations de prévention et de contrôle menées.

