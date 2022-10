Libye : le Tchad alerte la communauté internationale sur la présence des "bandes armées incontrôlées"

Le gouvernement tchadien a attiré ce 31 octobre l'attention de la communauté internationale sur "la situation qui prévaut au Sud libyen", en réaction à la libération de l'otage franco-australien Jérôme Hugonnot au Tibesti, 48 heures après son enlèvement.



Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication, prévient de "l'impérieuse nécessité qu'il soit mis fin aux activités et à la présence des bandes armées incontrôlées".



Cette présence "représente une grave menace à la sécurité et à la stabilité du Tchad et de la sous-région Sahel".