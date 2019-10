Lions Clubs International/District 403 A2 (Côte d’Ivoire): 48148 personnes impactées en 3 mois d’actions

Le District 403 A2 du Lions Clubs International, couvrant quatre pays, dont la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et le Togo, a réalisé 155 actions sociales, qui ont impactées 48148 personnes, en trois mois d’activités. Telle est l’information livrée par le Gouverneur, Christiane Duncan, à l’occasion de la première réunion de cabinet regroupant les responsables de ladite association venus des quatre pays.

Cette rencontre qui avait pour but de faire le bilan des trois premiers mois de la mandature 2019-2020 (Juillet, août, septembre), puis d’éclairer les perspectives du deuxième trimestre, s’est déroulée le 19 octobre, à l’hôtel Palm Club d’Abidjan-Cocody.

Jugeant ce bilan positif, Christiane Duncan a évoqué certaines œuvres majeures ayant marquées ces trois premiers mois passés. A savoir, l’inauguration du plus grand centre ophtalmologique du Libéria, suivi des journées de consultations gratuites. Puis, le don de deux tonnes de semences de riz et intrants, pouvant produire 60 tonnes sur 15 hectares, à Koniankro, dans la sous-préfecture de Divo, région du Loh-Djiboua.

Le gouverneur du district 403 A2 a, en outre signifié que la réalisation de l’ensemble des œuvres sur cette période de trois mois, s’élève approximativement à 700 millions de F Cfa.

Au cours de cette rencontre de travail, il été aussi question de trouver des stratégies, en vue de la mobilisation de fonds, pour les différentes actions sociales. Ainsi, dira le Gouverneur : « Pour mobiliser des fonds, nous pouvons monter des dossiers et ensuite adresser au siège de notre Fondation à Chicago aux Etats-Unis. Nous pouvons également nouer des partenariats avec d’autres Ong, des entreprises, ainsi que des collectivités territoriales, etc. ». Elle a enfin rappelé que le Lions Club est au service de la communauté, en vue de contribuer à son bien-être.

Signalons que le Lions Clubs International est composé de 8 aires constitutionnelles subdivisées en District. La Côte d’Ivoire abrite le siège du District 403 A2 couvrant les 4 pays suscités, avec un effectif de 1558 membres inscrits au sein de 62 clubs, regroupés en 12 Zones que pilotent 4 Régions.