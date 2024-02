Littérature : Baidebné Joël Tchocké dévoile son roman 'Les larmes invisibles de Mamouné'

Publié en novembre 2023 par les éditions Toumaï, ce roman de 72 pages rend hommage aux femmes qui endurent des violences quotidiennes en silence, contraintes par les normes sociales et culturelles qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel.



À travers le titre 'Les larmes invisibles de Mamouné', l'auteur explore la souffrance des femmes restées anonymes, soulevant une interrogation philosophique sur la condition féminine. Cette expression symbolise le fardeau émotionnel des peines tues par ces femmes, soulignant que les émotions les plus profondes dépassent parfois la capacité des mots à les exprimer. Baidebné Joël Tchocké, par ce travail, met en lumière l'importance du silence dans l'expression des douleurs les plus intenses, où les larmes parlent là où les mots échouent.