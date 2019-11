Littérature : "Femmes pour la promotion de la solidarité et du vivre-ensemble", par Comlanga Mawutoé d’Almeida

L'auteur Comlanga Mawutoé d’Almeida a présenté jeudi à l'Institut français du Tchad, son nouvel ouvrage intitulé "Femmes pour la promotion de la solidarité et du vivre-ensemble".



L'auteur, de nationalité togolaise, a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la communication (institutionnelle, d’entreprise et politique). Il est un grand défenseur des droits de la femme.



Son ouvrage relate l'histoire de plusieurs femmes qui ont redonné le savoir à d'autres femmes dans le monde actuel.



Que faire pour trouver le miracle de la solidarité agissante et du vivre ensemble, s'interroge l'auteur ; le réveil de la conscience féminine est un remède qui a fait ses preuves au cours des siècles. Depuis la nuit des temps existent des femmes qui inventent et créent des solutions pour la défense et la protection des mœurs, illustrant le savoir-vivre à travers les époques.



"Hier, si l’obscurantisme et le fanatisme se combattaient par l’éducation, aujourd’hui la solidarité doit demeurer le format irréprochable du vivre ensemble que notre civilisation va adopter", indique Comlanga Mawutoé d’Almeida.



Selon lui, "comme alternative aux efforts fournis par les uns et les autres, la gent féminine a su se positionner au bon endroit pour jouer les bons rôles avec à la clé des formules multi-générationnelles."



"L’OIF en arborant l’oriflamme donne une formation justifiée à la jeunesse. Cette institution confie avec assurance à Louise Mushikiwabo la puissante communication et vulgarisation sur le vivre ensemble. Angela Merkel accepte de son côté la migration positive et prend à témoin ses voisins européens dans le cadre de la solidarité internationale. Aux cotés de ces prestigieux repères de personnages qui ont plus que donné un label au social, figurent d’autres références nationales et internationales. Un monde nouveau, c’est ce dont il est question dans le petit pas fait et les grandes enjambées effectuées", estime l'auteur.



Ce sont autant d’explorations faites pour ne pas "sevrer l’humanité de compétences des femmes" qui sont retenues dans cet ouvrage à la mesure de son écrin.