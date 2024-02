Littérature : Sortie d’un ouvrage qui porte critique sur la gestion des Etats d'Afrique subsaharienne

À travers le prisme du Plan d'Action pour la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques au Tchad (PAMFIP), l'ouvrage examine les concepts et les données permettant de comprendre les efforts de réforme de l'administration publique et de modernisation des finances publiques dans un contexte influencé par les institutions financières internationales et les regroupements régionaux et sous-régionaux des dernières décennies.



Le PAMFIP, en tant qu'élément significatif de l'histoire politique du Tchad, représente selon l'auteur une opportunité pour la rationalisation de l'état tchadien. Dr Ali Simei Guessé démontre comment ce plan d'action peut contribuer à améliorer le fonctionnement de l'état tchadien dans divers domaines.



Destiné principalement aux chercheurs, étudiants, administrateurs, comptables ou gestionnaires publics, leaders politiques ou associatifs ainsi qu'aux chefs d'entreprise intéressés par la gestion publique, cet ouvrage aborde l'état en action et plaide pour sa rationalisation en Afrique.



Dr Ali Simei Guessé possède une solide formation académique. Il est titulaire d'un doctorat (Ph.D) en science politique ainsi que diplômé de L'Ecole Nationale d’Administration (ENA) en France. Il a également été auditeur à l’Institut de la Francophonie pour L’Entrepreneuriat (IFE) à Maurice entre 2005-2007. Depuis 2014 il enseigne à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université De N'Djamena au Tchad. Ancien inspecteur général des services du ministère de la Fonction Publique et du travai,l ses intérêts portent sur différents sujets tels que: évaluation des politiques publiques, gouvernance des finances publiques , réforme administrative etc.



Cet ouvrage constitue une contribution importante à notre compréhension du rôle crucial que joue le PAMFIP dans le processus global visant à moderniser les administrations publiques africaines subsahariennes mais aussi plus généralement il soulève une question fondamentale : Comment pouvons-nous rationaliser efficacement nos états afin qu'ils puissent répondre aux besoins changeants et complexes du monde contemporain?