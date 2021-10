Logiciels libres et logiciels propriétaires, que choisir en entreprise ?

Dans un passé récent, les logiciels libres ont connu un développement important. Ils ont désormais un rôle essentiel dans l’industrie du logiciel. Cela a également eu un impact important en termes économiques. Néanmoins, les logiciels propriétaires sont toujours présents sur le marché et sont parfois indispensables au bon fonctionnement des activités économiques. Savez-vous réellement ce qui différencie les logiciels libres des outils propriétaires ? Dans cet article, nous faisons le point sur le sujet et vous proposons des solutions afin de gérer l’ensemble de vos licences.Pour faire simple, un logiciel open source est un logiciel dont le code source est accessible à tous. Ainsi, il peut être lu et modifié pour s’adapter aux besoins de chacun. Dans la catégorie des logiciels ouverts, on trouve les logiciels libres. Ce sont des outils qui respectent plusieurs libertés dont la première est celle d’exécuter le programme. Les suivantes concernent l’accès au code source, la redistribution gratuite de copies et la liberté d’améliorer l’outil de base. Les logiciels libres sont capables d’évoluer grâce à la communauté de soutien et à la stratégie de développement qu’elle adopte. La qualité du logiciel s’en trouve améliorée et la participation active de la communauté est également encouragée. Ainsi, de nombreuses des entreprises qui favorisaient les logiciels propriétaires adoptent désormais les logiciels libres, ce qui permet de réduire considérablement le piratage et ses risques Les logiciels propriétaires sont uniques : ils ne peuvent être distribués que par l’auteur du logiciel. Le même logiciel peut être exécuté sur l’ordinateur d’une personne qui achète le logiciel dans le cadre d’un contrat de licence. Les personnes extérieures ne pourront pas accéder au code source de ce logiciel. Le propriétaire du logiciel sera le seul à pouvoir apporter des modifications au logiciel afin d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités. Les personnes qui achètent le logiciel sont liées par un accord de licence qui les empêche de copier, distribuer ou modifier l'outil. Les mises à jour ne peuvent être faites que par le créateur du code source et elles ne peuvent être achetées que par l’utilisateur. D’un point de vue juridique, l’utilisation d’un logiciel propriétaire sans en posséder les droits peut mener à de lourdes amendes . Une bonne gestion des licences est donc indispensable pour éviter toute déconvenue.Plus la taille de l’entreprise est importante et plus la gestion des licences peut être complexe. C’est pour cela que des outils comme le software licence management USU ont vu le jour . Il s’agit d’un gestionnaire de licence utilisant toute la puissance du cloud. L’outil est par ce biais capable d’évoluer avec vous et de vous suivre sur le long terme. Avec ce type de logiciel, vous saurez à tout moment si des licences arrivent à expiration. Vous pourrez également mesurer rapidement l’impact du passage d’un outil propriétaire vers un logiciel libre. La gestion des licences n’aura jamais été aussi facile avec, à la clé, la possibilité de faire des économies tout en restant en phase avec les lois en vigueur.Pour finir, les logiciels libres ont connu un succès considérable grâce à leurs caractéristiques. Linux est un exemple de projet qui détient une grande part de marché dans le secteur des serveurs, tandis qu’Amazon a déclaré avoir réduit le coût de la technologie en adoptant des logiciels à source ouverte. Pourtant les logiciels propriétaires sont toujours très utilisés et parfois nécessaires. Un bon gestionnaire de licence vous permet de faire le point sur l’état de vos actifs logiciels afin de prendre les meilleures décisions pour l’avenir de l’entreprise.