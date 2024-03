Lutte contre la pauvreté au Tchad : L'agriculture maraîchère par les femmes à Kairati

Ces initiatives maraîchères des femmes de Kairati sont perçues comme une réponse efficace à la pauvreté en milieu rural, mais aussi au changement climatique. Elles méritent une attention particulière des autorités du pays, des ONG et autres partenaires du développement. Trois sites, chacun clos et muni d'une porte d'entrée, sont exploités de manière organisée : préparation des planches, arrosage, récolte et binage.



Benodji Ernest, natif du village, a visité ces femmes jardinières le 9 mars 2024. Sous un soleil de plomb, il a été accueilli dans une ambiance festive, avec des you-yous et des chants traditionnels.



Ces femmes, réparties en groupes d'une vingtaine, sont dirigées par Madame Nodjialgoto Delphine. Elle a expliqué que la pauvreté les a motivées à jardiner pour subvenir à leurs besoins alimentaires et payer la scolarité et les fournitures de leurs enfants. Les semences sont achetées avec leurs propres moyens.



Madame Delphine a également souligné les défis rencontrés, notamment la destruction des cultures par les animaux, le tarissement des puits à ciel ouvert et le manque d'arrosoirs. Elles utilisent des tasses trouées ou parfois leurs mains pour arroser les plantes.



Les femmes du site de Kairati ont produit de l'oseille, du gombo et des feuilles de haricots, approvisionnant les villes de Kome Base, Miandoum et Bébédjia.



Par Reouhoudou Innocent, de retour de Kairati