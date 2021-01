Lutte contre le Covi-19 : L’Union africaine obtient 270 millions de vaccins

Une étape supplémentaire a été franchie en Afrique, dans la lutte contre le coronavirus. Il s’agit d’obtenir des vaccins de manière indépendante, en utilisant les propres ressources limitées du continent. En effet, l’Union africaine (UA) vient d’obtenir 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui assure la présidence tournante de l’UA a réuni le bureau de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union par visioconférence. L’on a ainsi organisé les arrangements de financement et de déploiement du vaccin contre le Covid-19, ceci dans le cadre de la collaboration mondiale dénommée « Access to Covid19 Tools accelerator ». Au moins 50 millions de vaccins seront disponibles entre avril et juin. Ils seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson.



Le continent enregistre à ce jour un peu plus de trois millions de cas de coronavirus et plus de 74 000 décès, selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l’Amérique du Sud et les Caraïbes par exemple. Cela étant, plusieurs pays sur le continent font face à une deuxième vague de l’épidémie, à l’image de l’Afrique du Sud, pays le plus touché avec plus d’1,2 millions de cas et 35 000 morts.



L’initiative de l’Union Africaine est distincte du dispositif Covax, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de partenaires privés, pour un accès équitable aux vaccins. L’objectif de l’OMS étant de fournir des doses pour jusqu’à 20% de la population des pays participants, avant la fin de l’année. Le financement de ces vaccins est assuré pour les 92 pays les plus pauvres ou un peu plus riches du monde. La semaine dernière, l’OMS a annoncé que ces derniers recevraient les premières doses entre fin janvier et mi-février.



« Si l’initiative Covax est essentielle pour l’Afrique, l’Union africaine craint que les volumes qui seront disponibles entre février et juin ne dépassent pas les besoins pour les soignants et ne soient donc pas suffisants pour contenir les chiffres croissants de la pandémie en Afrique », explique le communiqué de la présidence sud-africaine. Par ailleurs, l’UA mène des discussions avec d’autres fabricants pour obtenir davantage de vaccins.