Lutte contre le chômage : Une production télé-réalité pour sélectionner et financer les meilleurs projets en entrepreneuriat

Une production télé-réalité dénommée : « Des idées et des génies », mettant en compétition des jeunes dans le secteur de l’entreprenariat va démarrer début mai pour s’achever au mois de juillet prochain. Elle va sillonner huit localités, notamment : Abidjan Sud et nord, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Korhogo, Abengourou et San-Pedro.A en croire Elsa Bidi, assistante de production télé-réalité, qui s’est exprimée au cours d’une conférence le 12 avril à Abidjan-Cocody, ce programme de télé a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes. Elle a ensuite indiqué que la compétition consiste pour les candidats d’exposer des projets novateurs et viables pour une future entreprise.Puis, a-t-elle ajouté qu’un jury composé de chefs d'entreprises, d'hommes d'affaires, de spécialistes du monde du travail choisira les meilleurs projets, selon des critères précis. Ceux-ci ont pour noms : rentabilité, utilité, innovation, fiabilité, pertinence et faisabilité.Pour sa part, le concepteur dudit projet, Jean-Luc Sialou, a relevé que ce deux candidats qui seront retenus dans chaque localité visitée pour suivre ensuite des cours dans une école baptisée : « MB Business Académie ». Après quoi, ceux-ci participeront aux phases finales qui se dérouleront à l’écran en 52 minutes. La diffusion est prévue début juillet sur www.magicbuilder.tv et bien d’autres chaînes.Jean-Luc Sialou a signifié que cette production télé réalité va in fine donner droit à des projets clés en main.