AFRIQUE Lutte contre le paludisme : l’Afrique veut combler le déficit de financement pour le déploiement de vaccins

28 Janvier 2025



La communauté mondiale de la santé est confrontée à un manque de financement critique qui menace la distribution en temps voulu de vaccins contre le paludisme à des millions d'enfants vulnérables en Afrique, selon un livre blanc rédigé par 1Day Sooner et le Center for Global Development (CGD), sur la base de conversations avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), parmi d'autres partenaires.

Malgré les progrès sans précédent réalisés avec des vaccins contre le paludisme tels que le R21, un déficit de financement de 4 milliards de dollars met en péril l'objectif de vacciner tous les enfants éligibles d'ici à 2030. Gavi, l'Alliance du vaccin, a alloué 1,5 milliard de dollars, ce qui ne couvre qu'un tiers des 4 à 5 milliards de dollars nécessaires.



Selon le livre blanc intitulé « Avoiding Another Lost Decade on Malaria Vaccines » (Éviter une autre décennie perdue pour les vaccins antipaludiques), le paludisme reste une crise majeure de santé publique en Afrique, représentant 95 % des décès dus au paludisme dans le monde, dont la plupart surviennent chez les enfants de moins de cinq ans. Les vaccins comme le R21 offrent une solution transformatrice et rentable.



Avec un prix de 3,90 dollars par dose et une capacité à sauver une vie pour 4 200 dollars dépensés, le R21 a été salué comme l'une des interventions sanitaires les plus efficaces de l'histoire. Zacharia Kafuko, directeur pour l'Afrique de 1Day Sooner, a souligné : « La vie de millions d'enfants dépend d'une action rapide. Les données scientifiques sont claires et l'infrastructure ainsi que la capacité d'approvisionnement en vaccins existent. Les pays à hauts revenus, les agences multilatérales et les philanthropes ne disposent pas de fonds suffisants pour combler ce fossé et fournir des vaccins à ceux qui en ont le plus besoin. »



La lutte mondiale contre le paludisme se trouve à un tournant décisif. Deux nouveaux vaccins contre le paludisme, dont le R21, sont entrés dans la routine en 2024 et devraient sauver la vie de 180 000 enfants d'ici à 2030. Pourtant, selon les plans actuels, on estime que 2,5 millions d'enfants mourront du paludisme sans avoir été vaccinés au cours de la même période.



Alors que Gavi, l'Alliance du vaccin, a alloué 1,5 milliard de dollars, cette somme ne couvre qu'un tiers des 4 à 5 milliards de dollars nécessaires pour vacciner tous les enfants éligibles d'ici à 2030. Ce déficit de financement est particulièrement prononcé au Nigéria, qui représente un tiers des décès dus au paludisme dans le monde et dispose d'un budget de santé total d'à peine 10 dollars par habitant.



De même, l'Angola, classé dans la catégorie « autofinancement total » depuis 2018 (ce qui signifie que le pays ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du soutien de Gavi pour ses campagnes de vaccination), a du mal à financer ses programmes de vaccination en raison des récents revers économiques. Contrairement au Nigéria, qui reçoit le soutien de Gavi mais est confronté à un déficit de financement, le statut d'autofinancement de l'Angola signifie qu'il doit financer entièrement ses programmes de vaccination, ce qui représente un défi différent.



Le livre blanc note également que les pays les plus pauvres, comme la République démocratique du Congo, bien qu'ils reçoivent des vaccins fortement subventionnés, sont confrontés aux problèmes du « dernier kilomètre » de la livraison des vaccins et doivent relever des défis logistiques importants, notamment en ce qui concerne la sensibilisation des communautés et la gestion de la chaîne du froid, pour garantir l'adoption du schéma à quatre doses.



L'histoire du paludisme est marquée par des délais extrêmement longs entre la découverte de traitements et leur mise à disposition à grande échelle. De la rareté de la quinine dans les années 1600 aux décennies d'obstacles réglementaires pour les thérapies modernes à base d'artémisinine, les progrès ont été lents. Il en va de même pour les vaccins contre le paludisme : la recherche sur le vaccin RTS,S a débuté dans les années 1990, et son utilisation généralisée ne commencera qu'en 2022. Aujourd'hui, le R21, un vaccin plus récent, plus abordable et doté d'une capacité de production quasi illimitée, offre une occasion sans précédent de renverser la vapeur dans la lutte contre le paludisme. Cependant, malgré son potentiel, des défis subsistent.



Selon le livre blanc, « si les contraintes d'approvisionnement se sont atténuées, le financement reste le principal obstacle ». S'il est entièrement financé, ce programme pourrait transformer les résultats en matière de santé dans 20 pays où le fardeau de la maladie est très lourd, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Pourtant, l'allocation actuelle de Gavi, qui s'élève à 1,5 milliard de dollars et vise à vacciner 52 millions d'enfants, ne couvre qu'une fraction des besoins.



Jean-Vincent Lamien, boursier Mandela Washington 2023 du Burkina Faso et grand défenseur de l'éradication du paludisme, a déclaré : « Il s'agit d'une course contre la montre : « Il s'agit d'une course contre la montre. Chaque retard est synonyme de décès évitables. La collaboration entre les secteurs et les régions est le seul moyen de garantir un déploiement équitable et rapide de ces vaccins. L'impact d'un tel effort collectif se répercutera sur plusieurs générations ».



Des obstacles logistiques entravent également le déploiement des vaccins. Le Ghana, le Kenya et le Malawi, qui ont piloté des programmes de vaccination contre le paludisme, ont supporté des coûts supplémentaires de 2,75 dollars par dose pour la sensibilisation et la fidélisation des communautés. Malgré ces efforts, seuls 39 % des enfants ont suivi le schéma à quatre doses, ce qui souligne la nécessité d'un soutien global allant au-delà de l'achat des vaccins. Les résultats non expérimentaux soulignent également l'importance d'une vaccination complète.



Dans l'ouest du Kenya, les enfants non vaccinés étaient trois fois plus susceptibles de contracter le paludisme que ceux qui avaient reçu une dose de RTS,S, tandis que les enfants partiellement vaccinés restaient six fois plus vulnérables que ceux qui avaient terminé le traitement. La situation financière met en évidence une possibilité d'impact à une échelle sans précédent. Des investissements immédiats de 500 millions de dollars pour renforcer le déploiement pourraient faire la différence entre des vies sauvées et des vaccins gaspillés.



Deux milliards de dollars supplémentaires permettraient de vacciner 87 millions de nourrissons supplémentaires dans les pays à forte charge de morbidité d'ici à 2030. Un autre milliard de dollars permettrait de vacciner 45 millions d'enfants plus âgés qui ne répondent actuellement pas aux critères d'admissibilité, ce qui étendrait les bienfaits des vaccins à ceux qui en ont le plus besoin.



Si les pays à revenu élevé, les organisations multilatérales et les philanthropes sont invités à agir de manière décisive, le défi va au-delà des contributions financières. Le déploiement efficace des vaccins nécessite des investissements dans la mobilisation communautaire, l'infrastructure de la chaîne du froid et la formation du personnel de santé afin de s'assurer que chaque enfant des régions où le paludisme est endémique soit atteint.





