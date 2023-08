Lybie : le président de la Commission de l’UA préoccupé par la situation sécuritaire à Tripoli

Le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat suit avec une grande inquiétude, les développements de la situation sécuritaire à Tripoli qui se sont soldés par de nombreuses pertes en vies humaines, et beaucoup plus de blessés.



Dans un communiqué, il exhorte toutes les parties prenantes et tous les acteurs militaires, politiques et sociaux, à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités.



Par ailleurs, il rappelle à tous l’impérieuse nécessité de poursuivre résolument les efforts en cours pour la réconciliation nationale.



Enfin, le président de la Commission rappelle solennellement qu’il n’y a aucune solution militaire à la crise libyenne. L’unité, la paix, la stabilité et le statut international historique de la Libye ne seront reconquis que par les moyens pacifiques, estime-t-il.