MAGGI revisite les recettes incontournables du continent avec un nouveau site web, et nous a concocté une nouvelle saison de Yelo Pèppè

La marque MAGGI de Nestlé (www.Nestle.com) a lancé un site web, le premier du genre en Afrique centrale et occidentale, pour proposer des déclinaisons originales de plats africains que l’on ne présente plus.

Figure aussi au menu la deuxième saison de Yelo Pèppè, la série à succès consacrée à l'éducation nutritionnelle, en ligne sur YouTube (https://bit.ly/3dGIGuN) dès le 8 juin 2020.

Ces derniers lancements sont des exemples parmi d’autres des moyens innovants déployés par MAGGI pour répondre à la soif de numérique et de connaissances nutritionnelles de ses consommateurs, tout en contribuant à l'objectif de Nestlé d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain (https://bit.ly/2Mq6AhY).

L’inspiration est au rendez-vous avec le nouveau site web MAGGI

Le site web MAGGI, qui propose plus de 40 recettes africaines sur une plateforme intuitive, aide les familles à préparer des repas équilibrés et nutritifs.

Alors que beaucoup d'entre nous consacrons plus de temps à cuisiner, qui n'est pas parfois à court d'idées ? Inspirez-vous de la Recette du jour ou de la rubrique Avec une pincée de fantaisie ! Vous y trouverez des recettes pour les enfants, les cuisiniers audacieux, ceux qui aiment les grands classiques et les repas mijotés qui font gagner du temps, toutes disponibles en anglais et en français.

« MAGGI innove une fois de plus en proposant différentes variations de plats populaires africains qui offrent quelque chose à tous les amoureux de la cuisine », a déclaré Dominique Allier, directeur général de la division Culinaire de Nestlé Central and West Africa. « Nous sommes fiers d'être la première région du monde choisie par MAGGI pour lancer ce site web inédit », a-t-il ajouté.

Conçu en collaboration avec de grands chefs africains, des nutritionnistes et des influenceurs dans le domaine de l'alimentation locale, le nouveau site propose des conseils utiles sur la manière d’augmenter votre apport en fer (https://bit.ly/2MqPtwo) et d'équilibrer les plats.

« En plus de souligner l'importance d'inclure des régimes alimentaires nutritifs dans notre vie quotidienne avec les plats préférés des familles, le monde entier a maintenant facilement accès à des recettes africaines traditionnelles que nous connaissons et aimons », a déclaré Akua Kwakwa, responsable de la nutrition, de la santé et du bien-être pour Nestlé Central and West Africa.

« Pour les personnes plus préoccupées par le sodium, les graisses saturées et les sucres ajoutés, le site web propose le guide « MyMenuIQ™ » qui illustre l'équilibre nutritionnel de chaque recette. Plus le score est élevé, plus le repas est équilibré », a-t-elle ajouté.

Vous reprendrez bien un peu de Yelo Pèppè !

Après le succès de la première saison de Yelo Pèppè (https://bit.ly/3eGaAXy), qui a enregistré plus de 20,3 millions de vues, MAGGI est heureux de présenter à ses fans la deuxième saison de l'émission, qui reprend les personnages charismatiques du premier volet.

Mina (Ade Laoye), qui est aujourd'hui l'une des blogueuses culinaires les plus en vogue dans la région, inscrit Anna (Anita Erskine), dirigeante d'entreprise et cuisinière en difficulté, au prestigieux concours de cuisine africaine « COOK THE DIFFERENCE. »

L'aventure gagne encore du piment lorsque Moh, le mari de l’associée d'Anna, Aida (Aurelie Eliam), participe lui aussi au concours.

Isabelle (Sophy Aiida), une nouvelle venue dans la bande, se fraye lentement un chemin dans la vie des autres femmes, sans pour autant dévoiler son jeu.

Les choses se corsent lorsque Nabou (Dieynaba Leurs), la jeune nièce d'Aida, est utilisée à son insu dans un complot contre sa tante.

Attention ! Qui paiera les pots cassés ?

Cuisinez différemment avec les engagements « Simplement bon ».

Le nouveau site web et la série Yelo Pèppè sont des illustrations récentes de la manière dont MAGGI remplit les engagements « Simplement bon » (https://bit.ly/3gMiGjj) qu'elle a pris envers les consommateurs en 2017.

Pour aider à « cuisiner différemment », MAGGI organise régulièrement des évènements dans les communautés tels que la Caravane des étoiles, durant lesquels est faite de l’éducation nutritionnelle. Ces évènements touchent plus de 10 millions de personnes par an dans la région.

La marque vise également à stimuler la nutrition des familles à un prix abordable, en améliorant le profil nutritionnel de ses bouillons et autres produits par la réduction du sel et l'augmentation des micronutriments tels que le fer, pour aider à lutter contre la carence en fer.

Par ailleurs, MAGGI s'engage à utiliser des ingrédients plus familiers que les gens connaissent et peuvent trouver dans leur cuisine. Par exemple, le Naija Pot (https://bit.ly/3gIbnsW), Signature (https://bit.ly/3gJadO1), D3d33d3 (https://bit.ly/2zWgoxz) et MaMeun (https://bit.ly/2XQFndC) sont quelques-uns des nouveaux produits de la marque fabriqués avec des ingrédients de tous les jours comme le poisson fumé, les crevettes, l’oignon, l'ail, le gingembre et le piment.

MAGGI s'engage également à accroître l'approvisionnement et à renforcer l'économie au niveau local, en créant plus de valeur pour la société. Par exemple, 100 % des bouillons MAGGI vendus en Afrique centrale et occidentale sont fabriqués par plus de 2 000 employés locaux. En outre, près des trois quarts des matières premières utilisées dans ces produits proviennent de fournisseurs locaux, ce qui assure des revenus et crée des opportunités d'emploi pour des milliers d'Africains.

Rendez-vous en ligne

Pour adopter une nouvelle approche équilibrée et savoureuse de vos repas familiaux, n'oubliez pas de consulter le nouveau site web MAGGI sur maggi.com.gh, maggi.ng, maggi.sn, maggi.cm et maggi.ci.

Vous pouvez également suivre la nouvelle saison de Yelo Pèppè sur la chaine YouTube (https://bit.ly/3dGIGuN) de MAGGI.

