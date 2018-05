MANTIS secoue l’industrie publicitaire en ligne

Mantis-ai.com lancera pour la première fois son outil d’Intelligence Artificielle (AI), qui sera disponible pour les publicitaires lors de la conférence #vivatech à Paris, en Mai 2018 au stand de démarrage : D17-001, Viva Technology Paris 24-26 Mai, 2018.



Au cours de l'année dernière, les SMO ont publié plusieurs rapports officiels concernant des décisions prises par les plus grands publicitaires pour retirer leurs campagnes publicitaires des quatre premiers éditeurs vidéo en ligne, en raison des échecs du filtrage vidéo en ligne et du manque de contrôle des annonceurs sur le contenu pertinent.



Mantis est un système de modération de vidéo qui utilise des techniques d’IA de pointe pour identifier le contenu vidéo pertinent pour les annonceurs, grâce à un système de filtrage de contenu hautement efficace. Le système de filtrage Mantis détecte, classe et catégorise le contenu pertinent en fonction des attributs et des caractéristiques spécifiques de la marque, garantissant la sécurité de la marque et la dépense efficace des budgets publicitaires en ligne.



Le PDG, Feras Maddah a souligné : « Les annonceurs auront désormais la possibilité d'exercer une pression sur les éditeurs pour placer uniquement des publicités dans des vidéos conformes à la « liste sécurisée » spécifiée d'une marque. Ce nouvel outil permettra aux annonceurs de mener des campagnes vidéo en ligne plus pertinemment, assurant ainsi la perception de la marque associée au contenu sélectionné. Au cours des trois prochains mois, les essais en cours se termineront et les résultats des essais seront publiés dans des rapports complets sur la performance de Mantis ».



Dr. (PhD) Bernard Ghanem, le Directeur de Projet de Mantis, a déclaré : « Mantis présente un outil innovant pour le monde de la publicité en ligne. Le système utilise des techniques d’IA sophistiquées développées en interne pour traduire les attributs assurant la protection des marques (similaires à ceux trouvés dans un briefing de campagne publicitaire) en indices visuels qui peuvent être trouvés et reconnus très rapidement dans une vidéo. La technologie Mantis peut être utilisée par les annonceurs de deux manières principales : (1) Affecter rapidement des milliers de vidéos qui suivent les attributs spécifiques de la marque pour le placement des annonces ou (2) Evaluer si les vidéos déjà diffusées sont cohérentes avec ces attributs.



M. Maddah a ajouté : « Mantis contribuera de manière significative à réduire le gaspillage des dépenses publicitaires provoqué par les retombées publicitaires sur les contenus non pertinents ou de marque non sécurisée et, à son tour, à améliorer l’allocation budgétaire ».



Dr Ghanem souligne deux avantages majeurs de Mantis : « Premièrement, Mantis peut déterminer si une activité ou un signal dans une vidéo peut être considéré comme sécuritaire pour la marque et, par conséquent, alerter l'annonceur pour savoir si une annonce doit être placée ou non dans cette vidéo spécifique.



Deuxièmement, Mantis est équipé d'une fonctionnalité à valeur ajoutée où les annonces peuvent être placées dans une vidéo à des intervalles de temps spécifiques, en fonction de leur pertinence et en faveur de la marque. Par exemple, Mantis peut permettre aux annonceurs d’intégrer des bannières publicitaires pour les vêtements de sport au moment exact où un dunk de basketball se produit dans une vidéo sur la plateforme de l'éditeur. Mantis fait cela en détectant automatiquement quand cette activité spécifique (dunk de basketball) se produit dans la vidéo et l’affecte pour le placement de l'annonce ».