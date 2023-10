MBH : Le jeune prodige de la scène musicale urbaine Tchadienne

Son parcours a été influencé par sa rencontre avec le rappeur Sultan, l'un de ses modèles, et a abouti à la production de trois titres en 2015. En 2017, MBH a fait sa grande percée avec le morceau "Passer Dessus", qui s'est rapidement imposé sur les playlists des grandes stations de radio et a même été diffusé sur la chaîne américaine MTV.



En tant que rappeur, chanteur, et surtout connu pour ses techniques et punchlines, MBH consacre la majeure partie de son temps à sa passion pour la musique. Il détient une licence en science et technique de l'information et de la communication, avec une option en journalisme, obtenue à l'ESSTIC de Yaoundé, et a suivi des formations en communication digitale.



Originaire de Doba, sa ville natale, MBH a partagé la scène avec des artistes renommés de la scène musicale tchadienne tels que Sultan, Mawndoé, Cidson, Darsila, et des artistes africains tels que les Camerounais Locko, Valsero, Maalhox, et le Béninois Fanicko. En 2023, MBH a enregistré sa première collaboration internationale avec le célèbre rappeur camerounais Ténor.



Les influences musicales de MBH proviennent de rappeurs tels que La Fouine, du groupe Tchado-burkinabé Yeleen, ainsi que d'autres jeunes rappeurs de la scène d'Afrique francophone, en particulier Blaaz et le groupe Kiff No Beat. Cherchant à se démarquer, l'artiste crée une signature unique en mélangeant les sonorités et le langage propres au pays de Toumai.



MBH est soutenu dans sa carrière par Ali Haroun, son manager, qui aspire à promouvoir la culture tchadienne à l'échelle mondiale grâce à sa musique de qualité.