MCB Investment Management Co. Ltd se démarque sur les obligations africaines

Nous sommes heureux d'annoncer l'excellente performance de l'African Domestic Bond Fund (« ADBF »), le premier (1) ETF multi juridictionnel investissant dans des obligations africaines, lancé par MCB Investment Management Co. Ltd (« MCBIM ») en partenariat avec la Banque Africaine de Développement en septembre 2018.

ADBF vise à encourager les émissions d'obligations d'État libellées en monnaies locales en donnant aux investisseurs l'accès à cette classe d'actifs grâce à un véhicule coté sur le marché officiel de la Bourse de Maurice. Depuis son lancement, l'ADBF a généré un rendement total de 18,72 % (2) en USD, ce qui comprend un revenu de 11,47 % (3).

MCBIM investit dans les obligations panafricaines d'entreprises et d'États en diverses devises depuis février 2014, date à laquelle elle a lancé le MCB Africa Bond Fund (« MCBABF »), un fond commun de placement. ADBF a été lancé sur la base de la solide performance d'investissement et de l'expérience de gestion acquis grâce au MCBABF.

Abhimanyu Yadav, Head of Fixed Income & Currency chez MCBIM déclare : « Nous restons confiants quant à l'avenir des obligations africaines. La classe d'actifs devrait continuer d'afficher une faible corrélation avec les marchés émergents et développés. Alors que les monnaies locales africaines ont tendance à être plus volatiles que celles des marchés développés, les rendements élevés des obligations africaines, la forte croissance économique, les réformes politiques et budgétaires et l'augmentation des entrées de capitaux indiquent tous le potentiel de diversification et de rendements positifs attrayants ». Pour plus d'informations sur cette classe d'actifs, regardez cette vidéo (http://bit.ly/335l6CC).

Pour plus d'informations sur MCB Africa Bond Fund et l'African Domestic Bond Fund, veuillez contacter MCB Stockbrokers Limited sur le 230 207 6868 ou par courriel à sales.sb@mcbcm.mu.

(1) http://bit.ly/2N1RSP9

(2) Retour au 30 septembre 2019

(3) Sur la base des dividendes de 0,58 cents par action versés en avril 2019 et de 0,61 cents par action déclarés le 26 septembre 2019.

Ce document est fourni à des fins d'information seulement et ne constitue pas un investissement, un conseil juridique, fiscal ou autre ou toute recommandation d'acheter ou de vendre les titres mentionnés. Les investissements dans les titres décrits dans la présente doivent être effectués après consultation des modalités du prospectus relatif (dans sa version complète ou simplifiée) qui sont disponibles gratuitement sur demande. Les chiffres de rendement antérieurs publiés dans ce document ne doivent pas être pris comme une référence pour les rendements futurs. Comme c'est le cas pour tout investissement dans un régime d'investissement collectif, l'investissement dans les titres décrits ici n'est pas garanti. La valeur de l'investissement peut grimper et baisser et l'investisseur peut ne pas récupérer son capital initial. Dans certaines circonstances, le droit d'un investisseur de racheter son investissement peut être suspendu.

MCB Africa Bond Fund (« MCBABF ») est autorisé par la Financial Services Commission (FSC) en tant que fonds d'experts. L’African Domestic Bond Fund (ADBF) est autorisé par la FSC en tant que « régime d'investissement collectif » et a été classé comme « global scheme ». Le MCBABF et l'ADBF (collectivement les « Fonds ») ne conviennent qu'aux personnes décrites dans le prospectus relatif. La FSC ne se porte pas garant de la solidité financière des Fonds ni de la justesse des déclarations ou des opinions exprimées à leur égard. Les investisseurs ne sont pas protégés par un accord de compensation statutaire de la FSC à Maurice en cas de défaillance des Fonds. Les Fonds sont sous la promotion de MCB Investment Management Co. Ltd, une société autorisée par la FSC en tant que CIS manager. MCB Stockbrokers Limited est le teneur de marché pour ADBF et est dûment autorisée par la FSC en tant que courtier en valeurs mobilières.

