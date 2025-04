MSF s'engage à améliorer les interventions sanitaires au Tchad lors d'un atelier clé

Dr. Michael Daigué, membre de MSF, a parlé des campagnes de vaccination menées contre la maladie frigiole dans les provinces tchadiennes. Il a mentionné que plus de 1 500 enfants réfugiés soudanais ont été soignés et que des centaines de femmes et de personnes vulnérables ont vu leur état de santé s'améliorer grâce aux efforts de MSF.



Cet atelier a mis en lumière l'engagement continu de MSF à améliorer la santé et la qualité de vie des populations vulnérables au Tchad. L'organisation réaffirme sa détermination à relever les défis humanitaires et à collaborer avec les autorités locales pour répondre efficacement aux crises sanitaires.