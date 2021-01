MTV Africa Music Awards : l'artiste Afrotonix est nominé

L'ariste Afrotonix figure parmi les nominés de l'édition 2021 du MTV Africa Music Awards, dans la catégorie "Best Alternative". Il est aux côtés d'autres artistes de la musique africaine.



De son vrai nom Caleb Rimtobaye, l’artiste d'origine tchadienne a sorti en février 2020 le clip "Salal" et plus récemment "N'Djamena Lamana".



Les MTV Africa Music Awards se tiendront le 20 février prochain à Kampala, en Ouganda.