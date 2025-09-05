









AFRIQUE Maaten al-Sarra, 5 septembre 1987 : le raid-éclair tchadien qui a fait plier Kadhafi, avec l'appui de la France et des USA

​Le 5 septembre 1987, une colonne des Forces armées nationales tchadiennes (FANT) fonce au nord de la frontière, traverse le désert libyen et surprend la garnison de Maaten al-Sarra, une grande base terrestre et aérienne située au sud-est de la Libye, près du couloir de Koufra. En quelques heures, la position est submergée, des centaines de soldats libyens sont mis hors de combat et un butin considérable de matériels est saisi. L’onde de choc politique de cette incursion, menée à l’issue de la « guerre des Toyota », pousse Mouammar Kadhafi à accepter un cessez-le-feu sous l’égide de l’OUA quelques jours plus tard.

De l’Aozou au « désert des pickups »



Depuis la fin des années 1970, Tripoli et N’Djamena s’affrontent pour le contrôle de la bande d’Aozou et plus largement pour l’influence au Tchad. En 1986-1987, l’armée tchadienne — mobile, légère, montée sur pickups Toyota armés — enchaîne les succès (Fada, Ouadi Doum, Faya-Largeau), au point que la campagne est passée à la postérité sous le nom de « Toyota War ». Paris soutient militairement le Tchad, notamment via l’Opération Épervier (couverture aérienne, renseignement, logistique), tout en refusant d’appuyer toute pénétration en territoire libyen.



L’objectif et le plan



Maaten al-Sarra sert alors de tête de pont libyenne vers le nord du Tchad. En frappant cette base en profondeur, N’Djamena veut briser la capacité d’agression de Tripoli et créer un choc psychologique. L’assaut est préparé dans le plus grand secret et conduit par les FANT, alors commandées sur le terrain par Hassan Djamous (avec au sommet de l’État Hissène Habré). L’approche s’effectue de nuit, par plusieurs axes, pour surprendre la garnison à l’aube.



Le déroulement du raid



La manœuvre fulgurante combine vitesse, dispersion et feux directs montés sur véhicules. Les défenses sont débordées ; des dépôts, pièces d’artillerie et positions sensibles sont neutralisés. Les estimations varient, mais les pertes libyennes se chiffrent de plusieurs centaines à plus d’un millier de tués, des centaines à plusieurs milliers de prisonniers et de nombreux véhicules détruits ou capturés — un désastre pour Tripoli. (La presse internationale de l’époque et les synthèses historiques divergent : certains parlent d’environ 1 000–1 700 tués et 3 000 capturés.)

Un tournant politique



Sidéré par la profondeur de l’incursion et l’ampleur des pertes, Kadhafi accepte dès le 11 septembre 1987 un cessez-le-feu négocié par l’Organisation de l’unité africaine. Cet arrêt des combats ouvre la voie à une normalisation progressive : en 1994, la Cour internationale de Justice attribuera définitivement la bande d’Aozou au Tchad, scellant la fin du principal contentieux territorial.

Pourquoi cette bataille compte encore



Leçon tactique : Maaten al-Sarra est devenue un cas d’école de la guerre en milieu désertique : mobilité, surprise et logistique minimaliste ont permis à une armée légère de défaire une force mieux dotée mais moins agile.



Effet stratégique : frapper au cœur du dispositif libyen a cassé la dynamique de Tripoli et fait basculer la guerre en faveur de N’Djamena, prélude au cessez-le-feu.



Cadre international : l’épisode illustre la frontière ténue entre appuis extérieurs (aide française côté tchadien) et limites politiques (refus français d’entériner une extension de la guerre en Libye), dans un conflit où les médiations africaines et la justice internationale ont fini par trancher.

L'appui de plusieurs pays



En réalité, l’appui apporté au Tchad dépassait la simple assistance militaire : il traduisait un jeu d’alliances régionales et internationales face aux ambitions de Mouammar Kadhafi. La France, en première ligne. Les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide, voyaient en Hissène Habré un allié stratégique et utilisaient le Tchad comme un point d’appui pour contenir un régime perçu comme proche du bloc soviétique. L’Égypte et le Soudan, voisins directs, avaient eux un intérêt sécuritaire immédiat : contrer un Kadhafi expansionniste qui menaçait leur propre stabilité. Même des acteurs plus périphériques comme le Zaïre participèrent, par solidarité africaine et pour maintenir un équilibre régional favorable. Enfin, l’OUA, en poussant au cessez-le-feu après la bataille de Maaten al-Sarra, illustrait la volonté de l’Afrique de régler ses différends par le dialogue, mais laissait en pratique aux puissances extérieures le soin d’influer sur le rapport de force militaire.

Réhabilitation en cours de la base de Maaten al-Sarra selon les images satellites



Des images satellites récentes montrent une forte activité de réaménagement sur la base aérienne de Maaten al-Sarra, en Libye, située à la croisée des frontières tchadiennes et soudanaises. Des analyses, notamment par EekadFacts et des médias spécialisés en intelligence géopolitique, indiquent l’arrivée de personnel russe, y compris d’anciens combattants syriens, en lien avec des travaux de reconstruction engagés dès décembre 2024 .



Selon ces sources, les images révèlent l’extension de la piste d’atterrissage, la construction de bâtiments d’hébergement et une intensification des infrastructures logistiques, confirmant un revirement stratégique de Moscou vers l’Afrique via cette base.



Une autre source spécialisée en imagerie aérienne confirme une restructuration significative, suggérant que le site est en cours de remise en état pour des usages militaires ou logistiques renforcés.





