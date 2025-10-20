Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Clôture des travaux de la commission nationale de recensement des votes


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


La Commission Nationale de Recensement Général des Votes au Cameroun a clos ses travaux ce lundi 20 octobre 2025, après trois jours d'intenses délibérations.


Image : CRTV
Image : CRTV


 

Prochaines Étapes du Processus Électoral

 
Cette étape cruciale a permis d'examiner les procès-verbaux (PV) de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, provenant :
  • Des dix régions du Cameroun.
  • De la diaspora.
Le rapport final des travaux sera officiellement établi et transmis ce 20 octobre 2025, ouvrant la voie à l’attente de la proclamation des résultats officiels par le Conseil Constitutionnel.
Peter Kum
Peter Kum


