Cameroun : Clôture des travaux de la commission nationale de recensement des votes

Prochaines Étapes du Processus Électoral

Des dix régions du Cameroun.

De la diaspora.

Cette étape cruciale a permis d'examiner les procès-verbaux (PV) de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, provenant :Le rapport final des travaux sera officiellement établi et transmis ce 20 octobre 2025, ouvrant la voie à l’attente de la proclamation des résultats officiels par le Conseil Constitutionnel.