Burkina : confédération AES-République Arabe d'Égypte, une concertation pour un partenariat renforcé

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, et ses homologues de la République du Mali, Abdoulaye Diop, et de la République Arabe d’Égypte Dr Badr Abdelatty, ont tenu une réunion le 20 octobre 2025, en marge du forum d'Assouan. ‎ ‎



Cette rencontre a permis aux trois ministres de discuter de sujets d’intérêt commun, et de passer en revue les secteurs de coopération susceptibles de renforcer les relations entre les pays de la Confédération AES et la République Arabe d'Égypte. ‎ ‎



Au cours des échanges, le ministre égyptien a exprimé la volonté de son pays de renforcer la collaboration avec les États membres de l’AES. ‎ ‎À cet effet, il a confié qu'il s'agit d'une volonté exprimée par le président égyptien pour développer des partenariats dans des domaines cruciaux tels que les infrastructures et l’investissement. ‎ ‎



« Nous devons intensifier les relations économiques et explorer d'autres secteurs stratégiques entre l’Égypte et les pays de la Confédération AES », a affirmé le ministre égyptien. En ce qui concerne le renforcement des relations diplomatiques entre la Confédération AES et la République Arabe d’Égypte, il a indiqué que le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, manifeste un intérêt de rencontrer les plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger.



‎ ‎Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traore a salué la démarche de la partie égyptienne, ainsi que les initiatives qu'elle envisage dans le sens de renforcer sa coopération avec la Confédération AES. Le chef de la diplomatie burkinabè a souligné la nécessité que toutes ces initiatives, dans leur conception et leur mise en œuvre, se fassent de façon concertée avec les pays membres de l’AES.



‎ ‎ « L'AES reste ouvert à tout partenariat sincère et respectueux, dans le but de valoriser ses nombreuses opportunités », a laissé entendre Karamoko Jean Marie Traoré, tout en encourageant certains partenaires à revoir leurs discours afin qu’ils reflètent véritablement les réalités locales.



‎ ‎En définitive, les deux parties ont salué la qualité des échanges et réitéré leur engagement à poursuivre les discussions, pour approfondir davantage la coopération entre l’Égypte et la Confédération AES.