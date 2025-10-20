Tchad : Remise officielle de la feuille de route de la décentralisation au Premier Ministre

Le 20 octobre 2025, le Premier ministre, Amb. Allah Maye Halina, a présidé une cérémonie marquant la remise officielle de la feuille de route de la décentralisation au Tchad. Cet événement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des cabinets du Président de la République et du Premier ministre.
Le document a été remis au Premier ministre par le Ministre d’État en charge de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, ainsi que son ministre délégué. Dans son discours, le Premier ministre a salué l’engagement des partenaires pour le travail accompli et a réaffirmé la volonté du gouvernement de collaborer pour la mise en œuvre efficace de cette feuille de route.
La feuille de route nationale de la décentralisation inclut :
- 32 actions
- 93 sous-actions
- 270 activités
- Harmonisation et renforcement du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation
- Consolidation de la gouvernance locale et de la performance institutionnelle
- Mobilisation durable des ressources nécessaires au développement des collectivités autonomes