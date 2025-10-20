Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Remise officielle de la feuille de route de la décentralisation au Premier Ministre


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Le Premier ministre tchadien, Chef du Gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a présidé ce lundi 20 octobre 2025 la cérémonie de remise officielle de la Feuille de Route de la Décentralisation au Tchad


  Le 20 octobre 2025, le Premier ministre, Amb. Allah Maye Halina, a présidé une cérémonie marquant la remise officielle de la feuille de route de la décentralisation au Tchad. Cet événement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des cabinets du Président de la République et du Premier ministre.

 

Le document a été remis au Premier ministre par le Ministre d’État en charge de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, ainsi que son ministre délégué. Dans son discours, le Premier ministre a salué l’engagement des partenaires pour le travail accompli et a réaffirmé la volonté du gouvernement de collaborer pour la mise en œuvre efficace de cette feuille de route.

 

La feuille de route nationale de la décentralisation inclut :
  • 32 actions
  • 93 sous-actions
  • 270 activités
Ces éléments sont regroupés dans un cadre stratégique visant à faire des collectivités autonomes des moteurs de développement pour un Tchad prospère d'ici 2030. Les principaux objectifs incluent :
  • Harmonisation et renforcement du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation
  • Consolidation de la gouvernance locale et de la performance institutionnelle
  • Mobilisation durable des ressources nécessaires au développement des collectivités autonomes

 

Cette feuille de route est le fruit du Séminaire national sur la décentralisation, organisé à N'Djamena du 21 au 25 juillet 2025. Elle représente une avancée historique pour le Tchad, alignant la décentralisation sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement et la Vision Tchad Connexion 2030.

 

La remise de cette feuille de route marque une étape significative dans le processus de décentralisation au Tchad, soulignant l'engagement du gouvernement et ses partenaires à promouvoir un développement inclusif et durable. Cette initiative pourrait transformer la gouvernance locale et renforcer la capacité des collectivités à répondre aux besoins de la population.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


