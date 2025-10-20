Tchad : La CNDH à Genève pour l'accréditation au statut A





Une délégation de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), dirigée par son Président Belngar Larmé Jacques, a quitté N'Djaména le 20 octobre 2025 en direction de Genève, Suisse. Cette mission a été annoncée par le service de communication de la CNDH. La délégation participera à la 46ème session des Droits de l'Homme, consacrée à l'accréditation des Institutions Nationales des Droits de l'Homme, qui se tiendra du 20 au 30 octobre 2025. Lors de cette session, le dossier de la CNDH sera examiné en vue de son passage au Statut A le 27 octobre par le Sous-comité d'accréditation. Ce statut est crucial, car il conférera à la CNDH une légitimité, une notoriété et une crédibilité accrues sur la scène internationale. La participation de la CNDH à cette session représente une étape significative pour le Tchad, visant à renforcer la protection des droits de l'homme dans le pays et à améliorer son image à l'échelle internationale.