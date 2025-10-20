Une délégation de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), dirigée par son Président Belngar Larmé Jacques, a quitté N'Djaména le 20 octobre 2025 en direction de Genève, Suisse. Cette mission a été annoncée par le service de communication de la CNDH.
|
TCHAD
Tchad : La CNDH à Genève pour l'accréditation au statut A
Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 20 Octobre 2025
Une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Tchad, dirigée par son Président Belngar Larmé Jacques, a quitté N'Djaména ce lundi 20 octobre 2025 à destination de Genève, en Suisse.
Une délégation de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), dirigée par son Président Belngar Larmé Jacques, a quitté N'Djaména le 20 octobre 2025 en direction de Genève, Suisse. Cette mission a été annoncée par le service de communication de la CNDH.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle