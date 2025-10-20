Tchad : Mahamat Alhabib Idriss, le "Génie Mathématicien" refuse 100 Millions de CFA pour son compte TikTok



Mahamat Alhabib Idriss, surnommé le "Génie Mathématicien", est le promoteur de l'Académie des Sciences au Tchad. Passionné par l'enseignement, il excelle dans la création de contenus éducatifs sur les mathématiques et les sciences, démystifiant les calculs grâce à des méthodes simplifiées et efficaces.



Un Succès Remarquable sur TikTok Avec 3,5 millions d'abonnés sur TikTok, Mahamat est devenu une référence en Afrique. Récemment, des acheteurs américains ont tenté d'acheter son compte pour plus de 100 millions de CFA, mais il a refusé de céder, préférant rester fidèle à ses valeurs.



Un Modèle pour la Jeunesse Mahamat Alhabib Idriss incarne l'excellence et inspire la jeunesse à travers sa plateforme Ben Academy. Il rend le savoir accessible à tous, utilisant une pédagogie innovante qui a suscité un engouement sans précédent chez les élèves. Ses contenus vulgarisent les mathématiques, la physique et la chimie avec une clarté remarquable. Le Tchad doit pleinement soutenir Mahamat Alhabib Idriss. En accompagnant ce jeune mathématicien, le pays investit dans son avenir et dans l'éducation de sa jeunesse. Mahamat est un exemple rare d'engagement et de dévouement pour l'enseignement, et il continue d'inspirer des millions de jeunes à travers ses créations.