Tchad : Mahamat Alhabib Idriss, le "Génie Mathématicien" refuse 100 Millions de CFA pour son compte TikTok
Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Octobre 2025
Mahamat Alhabib Idriss, surnommé le "Génie Mathématicien" et promoteur de l'Académie des Sciences (Ben Academy), est devenu une figure de référence en Afrique grâce à ses contenus scientifiques et éducatifs.
Mahamat Alhabib Idriss incarne l'excellence et inspire la jeunesse à travers sa plateforme Ben Academy. Il rend le savoir accessible à tous, utilisant une pédagogie innovante qui a suscité un engouement sans précédent chez les élèves. Ses contenus vulgarisent les mathématiques, la physique et la chimie avec une clarté remarquable.
