TCHAD

Tchad : Mahamat Alhabib Idriss, le "Génie Mathématicien" refuse 100 Millions de CFA pour son compte TikTok


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Mahamat Alhabib Idriss, surnommé le "Génie Mathématicien" et promoteur de l'Académie des Sciences (Ben Academy), est devenu une figure de référence en Afrique grâce à ses contenus scientifiques et éducatifs.


Mahamat Alhabib Idriss, surnommé le "Génie Mathématicien", est le promoteur de l'Académie des Sciences au Tchad. Passionné par l'enseignement, il excelle dans la création de contenus éducatifs sur les mathématiques et les sciences, démystifiant les calculs grâce à des méthodes simplifiées et efficaces.

 

Un Succès Remarquable sur TikTok

  Avec 3,5 millions d'abonnés sur TikTok, Mahamat est devenu une référence en Afrique. Récemment, des acheteurs américains ont tenté d'acheter son compte pour plus de 100 millions de CFA, mais il a refusé de céder, préférant rester fidèle à ses valeurs.



Un Modèle pour la Jeunesse

  Mahamat Alhabib Idriss incarne l'excellence et inspire la jeunesse à travers sa plateforme Ben Academy. Il rend le savoir accessible à tous, utilisant une pédagogie innovante qui a suscité un engouement sans précédent chez les élèves. Ses contenus vulgarisent les mathématiques, la physique et la chimie avec une clarté remarquable.

 

Le Tchad doit pleinement soutenir Mahamat Alhabib Idriss. En accompagnant ce jeune mathématicien, le pays investit dans son avenir et dans l'éducation de sa jeunesse. Mahamat est un exemple rare d'engagement et de dévouement pour l'enseignement, et il continue d'inspirer des millions de jeunes à travers ses créations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


