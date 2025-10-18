Burkina Faso : L'AES demande un dialogue constructif et des actions concrètes pour le Sahel

Plaidoyer pour une Coopération Sahélienne Centrée

Nécessité d'une Réflexion Commune : Le Ministre a appelé à "réfléchir ensemble afin de renforcer nos capacités et bâtir nos nations."

Critiques envers les Partenaires Multilatéraux

"Toute initiative mise en œuvre au Sahel doit se faire avec les sahéliens", regrettant que l’écoute véritable fasse encore défaut.

Salutation de l'Effort National

