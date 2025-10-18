Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina Faso : L'AES demande un dialogue constructif et des actions concrètes pour le Sahel


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Dans le cadre du 5e Forum d’Assouan pour la Paix et le Développement Durable, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, S.E.M. Karamoko Jean Marie Traoré, a participé à une table ronde de haut niveau sur l’avenir de la Coopération pour le Sahel à Assouan, en Égypte, ce 20 octobre 2025.


Burkina Faso : L'AES demande un dialogue constructif et des actions concrètes pour le Sahel


 

Plaidoyer pour une Coopération Sahélienne Centrée

 
La table ronde, placée sous le thème "Au-delà des tempêtes dominantes : un avenir de coopération pour le Sahel", a réuni M. Traoré et son homologue du Mali. Le Chef de la diplomatie burkinabè a mis en avant les priorités et les orientations de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) pour faire face aux défis communs, notamment :
  • Nécessité d'une Réflexion Commune : Le Ministre a appelé à "réfléchir ensemble afin de renforcer nos capacités et bâtir nos nations."
  • Coopération Concrète : Il a insisté sur le fait que la solidarité régionale et multilatérale doit se traduire par des "actions concrètes et cohérentes" et non pas se "résumer à des discours".
  • Dialogue Constructif : M. Traoré a renouvelé l’engagement de l'AES (Burkina Faso, Mali, Niger) à maintenir un dialogue continu avec les partenaires, à condition que ceux-ci "respectent et soutiennent les objectifs définis par la Confédération".
 



Critiques envers les Partenaires Multilatéraux

 

M. Traoré a regretté que les difficultés au Sahel découlent d'un manque de diagnostic approfondi, de débats francs, et de la "non prise en compte des aspirations des populations". Il a fermement insisté sur le principe que :
"Toute initiative mise en œuvre au Sahel doit se faire avec les sahéliens", regrettant que l’écoute véritable fasse encore défaut.


 

Salutation de l'Effort National

 
Le Ministre a également saisi l’occasion pour saluer les résultats obtenus sur le terrain par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans la sécurisation du territoire. Il a aussi loué l'élan patriotique des Burkinabè pour leur adhésion aux initiatives nationales telles que le Fonds de soutien patriotique et Faso Mebo.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad : Le Syndicat des Médecins (SYMET) lance un préavis de grève d'une semaine à Partir du 20 Octobre

Tchad : Le Syndicat des Médecins (SYMET) lance un préavis de grève d'une semaine à Partir du 20 Octobre

Tchad : Les Habitants de N’Djaména exaspérés par l’élevage de bétail en zone urbaine Tchad : Les Habitants de N’Djaména exaspérés par l’élevage de bétail en zone urbaine 19/10/2025

Populaires

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Tchad : La faiblesse sexuelle, un mal persistant qui pousse la population vers les tradipraticiens

19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter