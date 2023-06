Mac Junior : l'individualisme retarde les musiciens tchadiens

"D'après Mac Junior, ce qui empêche l'épanouissement de la musique tchadienne, c'est le manque de solidarité artistique. Nous sommes encore coincés dans cette rivalité négative où un artiste organise un spectacle à une date donnée, et deux autres se lèvent pour organiser le leur le même jour, ce qui gâche l'ambiance", se plaint Mac Junior. Selon lui, les difficultés des musiciens tchadiens commencent par des malentendus causés par l'égoïsme, c'est pourquoi il insiste sur l'importance de la solidarité artistique. "Je ne cesserai pas de le répéter, mon souhait pour la musique tchadienne est la solidarité artistique", insiste Mac Junior.



Sans prétendre détenir le monopole de la connaissance ou de la solution, Mac Junior demande prudemment que cela ne soit pas perçu comme une exigence de sa part ou une morale : "Comme je le dis souvent, je n'aime pas me positionner en donneur de leçons ou en conseiller, donc que chacun fasse ce qu'il sait faire de mieux, voilà", suggère-t-il pour améliorer le soutien mutuel.



Avec une présence relativement nouvelle dans le milieu musical, le jeune Mac Junior a acquis certaines expériences grâce à son frère aîné, le phénoménal Mac Alex. Il a participé à des projets d'enregistrement d'autres artistes et s'est produit sur scène. En 2019, il a officiellement commencé sa carrière, et aujourd'hui, en 2023, il témoigne : "J'ai bien entamé mon année artistique 2023 avec une reprise du classique du rap 'La Belle et le Bad Boy' de MC Solaar, ma participation à plusieurs festivals (New School Power, Tourasna...), des sessions studio qui ont donné quelques bons titres. Cependant, j'ai eu quelques problèmes personnels à gérer, ce qui a entravé ma constance et ma concentration". Selon lui, cela n'est pas idéal, mais l'année n'est pas encore terminée, il continue de travailler et de chercher ce qu'il faut pour donner le meilleur de lui-même. Mac Junior est conscient qu'il doit progresser dans sa carrière pour relever le défi au sein de cette nouvelle génération.



Il convient de noter que Mac Junior a commencé son aventure musicale grâce à sa mère, qui est directrice de chœur dans une chorale, et à son frère musicien. Il a ensuite suivi un parcours de choriste à l'église, puis a fréquenté l'école de musique "Reou Gosso" de la chanteuse gabonaise Annie Flore pour apprendre le chant, la gestion et la gestion de carrière artistique. Son véritable début dans la musique a été marqué par son titre "Dis-moi"...



Il est important de souligner que cela n'en est qu'au début, mais Mac Junior présente un style assez différent, combinant des chants harmonieux avec des rythmes de rap, de RnB, d'afrobeat et parfois ses propres créations. Pour être informé des prochaines sorties, suivez sa chaîne YouTube officielle, Mac Junior Officiel.