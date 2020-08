Madagascar : Passation de service

C’est dans un esprit de camaraderie que s’est passé la passation de pouvoir entre le Ministre de la Santé publique sortant, le Pr Ahmad Ahmad, et le nouveau Ministre de la Santé Publique, le Pr RAKOTOVAO Jean Louis, au siège du Ministère à Ambohidahy.

Après une courte ceremonie au sein de la salle de conférence, les deux compères ont chacun fait un discours à l assistance composé de collaborateurs au sein du Ministère.

Le nouveau Ministre, le Pr Jean Louis Rakotocao a indiqué dans son discours, sa volonté de respecter les consignes du Président de la République, avec la concrétisation des défis de l’IEM, lié à la santé publique comme la création et renovation des infrastructures de santé, afin de proposer un système de santé fort et efficient au peuple malagasy, et n’a pas manqué de remercier son prédécesseur pour les efforts fournis.

De son côté, le ministre sortant, le Pr Ahmad Ahmad, a souhaité ses meilleurs vœux à son successeur.

Au revoir Pr Ahmad Ahmad Bienvenue au nouveau ministre de la santé publique, le Pr Jean Louis Rakotovao