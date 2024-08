Madagascar : Visite d'État du Président Andry Rajoelina en Guinée-Bissau

Le Président Umaro Sissoco Embaló a souligné que la Guinée-Bissau était honorée de recevoir le Président de la République malagasy, un pays frère et ami avec lequel il partage un ensemble de valeurs et les mêmes aspirations à la paix, à la stabilité et au développement. "Cette visite marque une nouvelle page de l'histoire entre nos deux pays et symbolise notre engagement mutuel à renforcer nos liens d'amitié́ et de coopération. Je souhaite une paix durable et une prospérité continue pour le peuple de la Guinée-Bissau. Nos efforts conjoints conduiront à un avenir radieux et fructueux pour nos deux nations", a déclaré le Président Andry Rajoelina.



Deux accords de partenariat ont été signés à l'issue de cette rencontre bilatérale : un accord-cadre général de coopération entre les deux pays, couvrant 28 secteurs de coopération, et un communiqué conjoint engageant les deux nations à respecter les termes de cet accord. Les deux parties s'engagent ainsi à renforcer les relations dans tous les domaines d'intérêt commun, et ce, dans un esprit de solidarité́ fraternelle.



La signature de ces accords s'est déroulée en présence des deux Chefs d’État et de tous les responsables des deux pays. Le Ministre des Forces armées malagasy, Sahivelo Lala Monja Delphin, représentant la Ministre des Affaires Estrangères, et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, M. Carlos Pinto Pereira ont procédé à cette signature. Le domaine militaire figure également parmi les secteurs concernés, où les officiers bissau-guinéens pourront intégrer l'Académie Militaire d'Antsirabe (ACMIL). En reconnaissance de l'importance de cette visite d'État, le Président Andry Rajoelina a été décoré de la médaille d'Amilcar Cabral, la plus haute distinction de la Guinée- Bissau, par le Président Umaro Sissoco Embaló. La cérémonie a revêtu toute la solennité de cet évènement. « Je vous remets cette distinction en guise de reconnaissance pour tout ce que vous avez accompli pour le continent africain, mais aussi pour la Guinée-Bissau », a déclaré le président Umaro Sissoco Embalo.



A lui de rappeler au passage la distribution du Tambavy CVO à travers l'Afrique durant la période de la COVID-19, le Président Embaló a également salué l'engagement de Madagascar pour la coopération sud-sud, considérant en effet le Président Andry Rajoelina comme « un véritable Ambassadeur et symbole du panafricanisme ».



En outre, lors de la cérémonie au Palais présidentiel, le Président de la République malagasy a également reçu les clés de la ville de Bissau des mains du Maire, José Medina Lobato. Les deux Chefs d'État ont exprimé leur volonté mutuelle d'avancer main dans la main en marquant une nouvelle page dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Après ces cérémonies, le Président Andry RAJOELINA a visité́ l'usine de transformation de noix de cajou du Groupe Santy Commercial qui se trouve dans la zone industrielle de Brá, un secteur dans lequel la Guinée-Bissau est l'un des premiers exportateurs mondiaux.