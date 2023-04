Madagascar : la BAD va investir 20 millions de dollars pour accroître la production agricole

Le gouvernement de Madagascar et le bureau pays de la Banque africaine de développement ont procédé, le 14 avril 2023, à Marovoay (région de Boeny) au lancement du Projet d’urgence de renforcement de la production alimentaire. Le projet s’inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence.



« Ce renforcement de la sécurité alimentaire va contribuer à faire face aux effets néfastes de la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui a entraîné la flambée des produits alimentaire sur le marché », a déclaré le ministre malgache de l’Agriculture et de l’Élevage, Harifidy Janset Ramilison. « Cela permettra en même temps de réduire la dépendance de Madagascar aux importations de ces produits de première nécessité. Le projet apporte ainsi une réponse salutaire au contexte actuel qui appelle à l’action », a ajouté le ministre.



Le responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar, Adam Amoumoun a indiqué que la mise en œuvre du projet va permettre à plus de 126 000 producteurs, dont 30 % de femmes de bénéficier d’engrais, pour accroître la production et la productivité dans quatre variétés agricoles : le riz, le blé, le soja et l’arachide. Cela permettra aussi d’augmenter les superficies cultivées à plus de 47 500 hectares.



La Banque africaine de développement, a rappelé, M. Amoumoun, appuie déjà Madagascar à développer son agriculture à travers notamment le Projet de réhabilitation des infrastructures agricoles dans la région du Sud-Ouest et le Projet de réhabilitation et d’extension du périmètre de Bas-Mangoky. Il a réitéré la disponibilité de la banque à appuyer le gouvernement malgache et à travailler avec les autres partenaires au développement afin de mobiliser les financements nécessaires aux projets du Compact de Madagascar adopté lors du Sommet de Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire et la résilience.



Le Projet d’urgence de renforcement de la production alimentaire à Madagascar est financé par le Fonds africain de développement et la Facilité d’appui à la transition pour un coût global d’environ 20 millions de dollars américains. Il vise à accroître la production de céréales et d’oléagineux à Madagascar pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité, consécutive aux crises successives de la pandémie du Covid-19, aux catastrophes naturelles (cyclones, sécheresses, inondations), et au conflit russo-ukrainien.



Au total, 2 590 tonnes de semences certifiées, plus de 1 950 tonnes d’engrais NPK (azote, phosphore, potassium) et 11 622 tonnes d’engrais organique, seront fournis aux producteurs, ce qui leur permettra de disposer de semences de qualité et d’intrants pour accroître leur production et productivité agricole. En outre, 1 220 établissements semenciers vont bénéficier d’appui pour la distribution de semences de base certifiées et d’engrais organique pour accroître la production semencière.



Le projet vient renforcer le portefeuille des projets agricoles à Madagascar et marquer l’engagement du Groupe de la Banque africaine de développement à appuyer le gouvernement pour le développement du secteur agricole conformément à la mise en œuvre du Document de stratégie pays 2022-2026 de la Banque pour Madagascar.