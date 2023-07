AFRIQUE Madagascar : soutien à l’agriculture, la pêche et à la sécurité alimentaire grâce à un prêt

Alwihda Info | Par APO - 20 Juillet 2023



Sahanala vise à soutenir le développement économique et à améliorer les conditions de vies de ses producteurs actionnaires et des communautés et familles qui y sont liées.

Le prêt de 20 millions d'euros accordé par la BEI à Sahanala, une entreprise sociale qui travaille dans l’agriculture et la pêche à Madagascar, vise à accroître la production alimentaire durable, destinée au marché intérieur et à l'exportation.



L'initiative permettra de réduire la dépendance à l'égard des importations de maïs et de riz pour répondre à la demande locale. L'opération de la BEI, la première pour le secteur agricole à Madagascar depuis 2005, soutiendra un investissement global de 40 millions d'euros réalisé par Sahanala.



Les petits exploitants agricoles, les pêcheurs, et la population malgache dans son ensemble, vont bénéficier d'une initiative de l’entreprise Sahanala d'un montant de 40 millions d'euros, soutenue par un investissement de 20 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI), signé à Antananarivo.



Le projet dans la zone ouest de Madagascar, Maintirano, soutiendra la mécanisation de l'agriculture en parallèle avec les pratiques traditionnelles. Il vise aussi l'implantation d'un complexe industriel pour la transformation de maïs, de riz, d’huile alimentaire et d’aliments pour animaux destinés au marché intérieur. Tout cela dans l'objectif d'améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs.



Le projet dans le nord de Madagascar, plus précisément à Vohémar, vise à garantir la pêche responsable et l'implantation d'une usine de surgélation moderne dotée d'équipements de réfrigération. Il permettra aux petits pêcheurs d’accéder au marché intérieur mais aussi international. S’ajoutent à cela des unités de froid pour la production de glace dans les différents centres de collecte.



Grâce à ces projets, Sahanala vise à soutenir le développement économique et à améliorer les conditions de vies de ses producteurs actionnaires et des communautés et familles qui y sont liées, notamment par la création de plus de 1 500 emplois.



Ils apporteront aux agriculteurs et aux pêcheurs un savoir-faire technique et économique qui leur permettra d'accéder plus facilement aux marchés à des prix équitables, tout en renforçant leur capacité à répondre à la demande croissante de la population malgache en aliments de base nutritifs.



Sahanala s’engage à former les producteurs au respect des normes environnementales strictes et à protéger la biodiversité et les ressources naturelles afin de garantir un développement responsable. Sahanala sera l’entreprise pionnière à Madagascar s’agissant de l’exportation des produits de la mer, certifiés par le Marine Stewardship Council (MSC).



L’entreprise s’engage également à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes. Elle encourage les femmes à assumer des responsabilités de gestion et leur offre un accès à la formation, aux services financiers et à l’information. L'agriculture et le secteur de la transformation des produits agricoles emploient environ 80 % de la population active à Madagascar.



Ces dernières années, le secteur a été touché par la sécheresse et les maladies du bétail, en plus de l'impact sévère de la crise de COVID-19 et de la guerre en Ukraine sur l'économie malgache dans son ensemble. Cette situation a conduit en 2021-2022 à une famine qui a touché des centaines de milliers de personnes, notamment dans le sud du pays où elles dépendent de l'agriculture de subsistance.





Dans la même rubrique : < > Afrique : Le Luxembourg étend son soutien au Fonds pour l’inclusion financière de la BEI Cameroun : 75,73% de réussite au baccalauréat 2023 Côte d'Ivoire : un Parc des expositions ultra moderne inauguré à Abidjan Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)