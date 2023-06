Mahamat Idriss Deby et le président des Émirats Arabes Unis discutent des opportunités de coopération

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, s'est entretenu ce 13 juin 2023 avec Son Altesse cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats Arabes Unis, pour discuter de la coopération bilatérale entre les deux pays.



Au cours de la réunion, les dirigeants ont passé en revue l'état actuel de leur coopération et ont exploré les possibilités de renforcer et de diversifier leurs relations, dans l'intérêt mutuel des deux nations.



Les discussions ont également porté sur divers sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun.