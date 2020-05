Mahamat Ramadane, l'un des rares jeunes JRI qui fait la fierté du journalisme en Afrique

Aujourd'hui il fait la fierté du Tchad et de l'Afrique en faisant avec passion son métier, celui d'informer le continent africain et le monde. Passionné des actualités internationales, des sciences et des technologies, Mahamat Ramadane contribue activement à la promotion des jeunes entrepreneurs tchadiens sur la chaîne panafricaine. Très ouvert aux débats et très proches de ses confrères, le jeune continue à se perfectionner et n'hésite pas à répondre aux sollicitations des jeunes stagiaires du métier.



Il a participé à plusieurs séminaires, sommets de haut niveau et des formations de perfectionnement dans plusieurs pays africains et européens. Son envie d'apprendre un plus chaque jour lui a conduit à s'inscrire en master en 2019 à l'université Yaoundé II, cette fois pour une autre filière que le journalisme, notamment en droit des affaires et commerce international.



Rappelons que le jeune journaliste Mahamat Ramadane est diplômé de master en JRI à l'Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication de Dakar au Sénégal, d'un licence en sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université de Ndjamena et d'un licence professionnelle en multimédias et audiovisuel option production et réalisation de l'Institut National des sciences et techniques d'Abéché.