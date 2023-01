Mahamat-Saleh Haroun remporte le premier Prix Jean-Cormier 2023 pour "Les culs-reptiles"

Déjà récompensé pour son travail au cinéma, notamment pour son film "Un homme qui crie" qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 2010, Haroun reçoit ce prix pour son deuxième roman. Le jury a salué son oeuvre pour son humour et sa générosité en mettant en fiction l'histoire vraie d'Eric Moussambani, un nageur équatoguinéen.



Le jury, présidé par Jennifer Cormier, fille de Jean Cormier, était composé de Maïtena Biraben, journaliste et productrice, Yves Camdeborde, chef cuisinier, Mohamed Mbougar-Sarr, prix Goncourt 2021, Cécile Grès, journaliste de sport et Michel Rousseau, champion de natation.



La première édition du Prix Jean-Cormier, lancée par le magazine Caviar et le collectif Échanges en tribunes, a sélectionné cinq titres finalistes. Haroun et son roman "Les culs-reptiles" se sont démarqués pour leur approche héroïque et tendre de l'aventure d'un anti-héros moderne à travers la natation.