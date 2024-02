Maiduguri accueille une rencontre historique des communautés Kanouri pour la paix

Dans le cadre de l'initiative visant à promouvoir la paix dans le monde en général et en Afrique en particulier, sur invitation du Shehu de Borno, Sa Majesté Dr Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amine El-Kanemi, des délégations Kanuri du Tchad, menées par l'association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l'Assistance (ENDEMA), se sont rendues à Maiduguri. Cet événement a également vu la participation de diverses personnalités, dont le sultan de Ngama, le sultan du Kanem et celui de N'Djamena.



Les pays participants à cet événement au Nigeria (Maiduguri) comprennent le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Gabon, le Bénin, la République Centrafricaine, le Ghana, le Soudan et l'Arabie Saoudite. Les activités de cette rencontre ont débuté aujourd'hui avec des présentations culturelles et religieuses propres au Kanem-Bornou, ce 16 février à Maiduguri, au Nigeria.



L'objectif de cette rencontre est de promouvoir la paix, de préserver la langue et la culture Kanouri dans leur ensemble au Kanem-Bornou. Trois jours sont dédiés à cet important événement de la communauté Kanouri, qui rassemble des participants de plus de 10 pays d'Afrique et d'Asie. Cette journée du vendredi est spécialement consacrée à des prières pour la paix, en réponse à l'insécurité régnant dans la région du bassin du Lac Tchad.