MainOne et Facebook annoncent un réseau de fibre optique en accès libre au Nigeria

LAGOS, Nigeria, 26 février 2019/ -- MainOne a annoncé un projet d'infrastructure de fibre optique urbaine (metro fiber) dans deux états du Nigéria, avec le soutien de Facebook. La collaboration en matière d’infrastructure fait partie des efforts de Facebook pour connecter davantage de personnes à l’Internet haut débit. Dans le cadre de ce projet, MainOne construit et exploite une infrastructure de fibres terrestres d’environ 750 km dans les États d’Edo et d’Ogun, deux des États dont la croissance est la plus rapide au Nigéria.



Ces réseaux de transport à accès libre fourniront une connectivité fibre optique métropolitaine à plus de 1 000 000 personnes à Benin City, Abeokuta, Sagamu et 10 autres villes en connectant les stations de base des opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs de services Internet, les points de présence et les lieux publics y compris les écoles et les hôpitaux. Ce partenariat tirera parti de la force de MainOne en tant que fournisseur de services d’infrastructure de télécommunications en gros grâce aux investissements de Facebook et au soutien des autorités de réglementation locales et des États pour approfondir la pénétration de l’Internet haut débit au Nigéria.



S'exprimant sur ce partenariat, Ibrahima Ba, responsable des investissements réseaux pour les marchés émergents chez Facebook, a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec MainOne et d'autres partenaires pour accélérer le déploiement de l’Internet haut débit. Au Nigeria, nous rassemblons les enseignements tirés de la mise à l’échelle de notre infrastructure mondiale et de la connaissance de l’environnement local de MainOne pour développer et tester de nouveaux modèles de travail permettant à plusieurs opérateurs d’accéder à une infrastructure commune.



Funke Opeke, président-directeur général de MainOne, a salué la collaboration et l’engagement de Facebook et des autorités nigérianes pour améliorer la pénétration du haut débit dans tout le pays. Commentant ce partenariat, elle a ajouté: «MainOne a toujours été engagée dans l'innovation du haut débit, la création d'emplois et la croissance de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Nous pensons que ce partenariat et le réseau à libre accès que nous avons mis au point contribueront à améliorer la qualité de l'accès et à accélérer la transformation numérique dans les États d'Ogun et d'Edo. »