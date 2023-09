Mali : 13 groupes électrogènes sur 27 achetés par le gouvernement prennent feu lors des tests

Selon MaliActu.net, sur les 27 groupes électrogènes récemment acquis par le gouvernement malien pour résoudre la crise énergétique, 13 d'entre eux ont pris feu lors des tests d'essai.



Cette situation a suscité l'indignation parmi la population, d'autant plus que les groupes électrogènes ont été achetés à un commerçant local au lieu de respecter les termes de l'appel d'offres en les acquérant en Turquie, comme l'exigeait l'appel d'offres initial.



De plus, ces groupes ne correspondraient pas pleinement aux caractéristiques spécifiées dans l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne leur puissance.



Face à cette situation, la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Camara, a exigé que le fournisseur prenne en charge les groupes électrogènes défectueux. De plus, elle a annoncé qu'un audit serait mené pour évaluer la gestion de la société d'électricité du Mali, EDM-sa, complète pour sa part Maliweb.