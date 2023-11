Mali: 19 machines d’une entreprise de construction routière brûlées par des terroristes

« Malgré ces actes lâches et barbares des terroristes, l’Etat mettra tout en œuvre en vue du redémarrage des travaux de construction et de bitumage de l’axe routier Banankoro-Dioro », a déclaré jeudi, Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures qui s’est rendue le 9 novembre 2023 sur les sites où les machines de l’entreprise EGK en charge des travaux ont été brûlées, a annoncé, samedi 11 novembre, le gouvernement du Mali.



Le Ministre Dembélé était accompagnée du président de la commission chargée des Travaux Publics du Conseil National de Transition, du gouverneur de la Région de Ségou et bien d’autres responsables chargés des travaux.



« La délégation a pu voir de visu les 19 machines brûlées par les terroristes sans foi ni loi. Ces tristes scènes ne freineront pas la détermination de l’Etat du Mali pour la réalisation de ce projet routier qui va contribuer au désenclavement de cette zone de production agricole, rassure le Ministre Dembélé Sissoko », a souligné Bamako.



Il faut par ailleurs signaler que la route Banankoro-Dioro, longue de 45 km, dont le lancement a eu lieu le 13 juin 2023 par le Président de la Transition, est un segment de la RN34 reliant Ségou à la RN6 au niveau du carrefour de Djenné en passant par plusieurs localités des Cercles de Ségou, de Markala et de Dioro.