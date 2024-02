Mali : 31 morts dans un grave accident de la circulation routière entre Niéna – Koumantou

L'accident s'est produit mardi 27 février 2024 aux environs de 17 heures sur le pont traversant le fleuve Bagoé de la route nationale N°07, précisément dans la section Niéna-Koumantou. Un car de transport voyageurs immatriculé BG9556MD, transportant des Maliens ainsi que des ressortissants de la sous-région, quittait Kéniéba pour se rendre au Burkina Faso. Malheureusement, il s'est renversé du pont. La cause probable serait une mauvaise maîtrise du véhicule par le conducteur.



Le bilan provisoire fait état de 31 personnes décédées sur place ainsi que dix blessés dont certains dans un état grave. Les victimes sont actuellement prises en charge par les services médicaux compétents.



Face à cette douloureuse circonstance, le ministre des Transports et des Infrastructures souhaite présenter ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées au nom du gouvernement malien. Il exprime également ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.



Cette tragédie rappelle l'importance cruciale d'une conduite responsable sur nos routes afin d'éviter ce genre d'accident dramatique. Les autorités maliennes doivent continuer leurs efforts pour sensibiliser les conducteurs sur les règles de sécurité routière et renforcer les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route.