Mali : Al Qaïda diffuse la photo du kamikaze contre le contingent tchadien

Un kamikaze Touareg du nom de Mohammed Ahmed Ag Lmida s'est fait explosé à bord d'une voiture piégée d'explosifs lors de l'attaque dimanche dernier contre le contingent tchadien à Aguelhok, au Mali. Sa photo a été publiée dans une vidéo par le groupe terroriste Al Qaïda qui le présente comme un "martyr".



L'ennemi a attaqué à bord de 25 véhicules Toyota pick-up un poste avancé des forces tchadiennes de la MINUSMA situé à 7 km de la base d'Aguelhok. Les militaires en garde ce dimanche 20 janvier dernier se sont battus pendant plusieurs heures avant de faire fuir l'ennemi.



"La bataille d'Aguelhok était intense. Nos soldats se sont battus avec courage et détermination. Ils ont défendu le camp avec succès. L'ennemi a fui. Nous ne savons pas combien ont été tués. Nos soldats sont des héros. Nos opérations continuent. Nous voulons trouver l'ennemi. Nous avons renforcé Aguelhok. Nous continus à fournir un soutien en munitions, eau, etc. Nous restons déterminés à accomplir notre mission. Nous devons être proactif, patrouiller jour et nuit", a expliqué le commandant de la MINUSMA, Général Dennis Gyllensporre qui s'est rendu à Kidal, au chevet des blessés tchadien de l'attaque d'Aguelhok.



L'attaque revendiquée par Al Qaïda a coûté la vie à 10 soldats tchadiens et fait plus d'une vingtaine de blessés.