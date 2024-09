Mali - Bamako : L'aéroport reprend du service après l'attaque terroriste

Ces restrictions avaient été mises en place par le ministère des Transports et des Infrastructures en raison de préoccupations de sécurité.



La décision faisait suite à une attaque terroriste ciblant les écoles de la Gendarmerie nationale à Bamako, entraînant des mesures préventives pour assurer la sécurité des passagers et des opérations aéroportuaires.



Avec la levée des restrictions, l'aéroport a pu reprendre ses opérations habituelles, permettant aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements en toute sécurité. Les autorités continuent de surveiller la situation pour garantir la sécurité des infrastructures et des passagers.