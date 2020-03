Mali : Communiqué n°12 du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie à COVID 19 au Mali

Conformément à son engagement de tenir régulièrement informées l’opinion nationale et internationale de la situation épidémiologique au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales communique :

Suite au communiqué du vendredi 20 mars 2020, faisant cas de deux (2) passagers suspects de COVID-19, des vols reçus à l’Aéroport International Modibo KEITA Bamako Sénou, les résultats des tests effectués au laboratoire se sont tous révélés négatifs.

A la date du 21 mars, le Mali n'a notifié aucun cas de coronavirus.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les populations à respecter les mesures d’hygiène individuelles et collectives à travers les gestes barrières : se laver fréquemment les mains au savon ou appliquer une solution hydro- alcoolique, éternuer dans un mouchoir propre à usage unique ou dans le pli du coude, respecter la distance d’un mètre entre les personnes, éviter de se serrer les mains et se faire des accolades.