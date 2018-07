Mali Election présidentielle: « Ensemble, restaurons l’espoir », lancement de la campagne du candidat S oumaïla Cissé

Le candidat à l’élection présidentielle et chef de file de l’opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a tenu son premier meeting de campagne dimanche 8 juillet à Bamako devant près de 50 000 personnes réunies au Boulevard de l’Indépendance. Dans son discours, le président et fondateur de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) (https://URD-Mali.org) […]

