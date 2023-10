Mali : L’armée repousse une attaque terroriste à Nyiminyama dans la région de Mopti

La reconquête de Kidal par les FAMa se poursuit et l’ennemi se replie devant la puissance de feu de l’armée, se rejouit l’état-major de l’armée malienne qui annonce que ce vendredi 6 octobre 2023, au centre du Mali, dans le cadre de la mission de surveillance du territoire, « les vecteurs aériens des FAMa ont intercepté puis détruit un pick-up des terroristes à Nyiminyama dans la région de Mopti ».



D’après le communiqué de l’état-major, dans la même zone, à Boni, les patrouilles terrestres ont également mis en déroute une unité terroriste à moto. « Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des motos détruites, des armes et des moyens de communication ont été également saisis ».



Et à « ce jour, le convoi des FAMa dans sa progression, a fait face à des accrochages avec les terroristes, cet après-midi aux environs de 15h. L’ennemi s’est replié devant la puissance de feu de nos vaillants soldats. Le convoi a pu reprendre sa progression ».



La hiérarchie de l’armée malienne « réitère la ferme volonté des Forces Armées Maliennes à poursuivre le processus de transfert des emprises initialement occupées par la MINUSMA » qui est en train de quitter le Mali.