Mali: La Russie félicite les autorités maliennes pour la libération de Kidal

« Le 14 novembre, les FAMA ont complètement libéré la ville de Kidal des groupes rebelles touaregs. Un pas important a été franchi vers le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'État. La Fédération de Russie félicite les autorités maliennes pour cette victoire », a annoncé sur Twitter (X), jeudi 16 novembre 2023, le ministère des Affaires étrangères de la Russie.



Dans un communiqué jeudi, l’ambassade de la Fédération de Russie au Mali a annoncé que « selon les informations reçues, le 14 novembre, les forces armées maliennes ont complètement libéré des groupes rebelles touaregs la ville de Kidal, qui est restée pendant les dix dernières années le principal bastion des forces antigouvernementales ».



Selon cette chancellerie, c’est « un pas important » qui a « ainsi été franchi vers la restauration de l’intégrité territoriale de l’État et le retour d’une gouvernance légitime dans la région ».



Elle a souligné par ailleurs qu’« en outre, cet événement démontre la croissance impressionnante du potentiel de combat de l’armée nationale, qui parvient à contrer les nombreux groupes terroristes opérant sur le territoire du Mali ».



Raison pour laquelle « la partie russe félicite les autorités maliennes pour cette importante victoire, qui contribuera sans aucun doute à l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables dans le pays et confirme la détermination constante de Moscou à développer davantage la coopération multiforme russo-malienne au profit de nos peuples et dans l’intérêt de la sécurité sur le continent africain ».