Mali : Le CEMGA au chevet des blessés de guerre à Kati

Le Directeur Général de la polyclinique, le Colonel Fodé Mory Keïta, a signalé qu’il est d’ordinaire pour les chefs de passer régulièrement pour s’enquérir de l’état de santé des blessés, une chose qui est normale et qui remonte le moral non seulement des blessés, mais également les personnels soignants. Pour clore, le Colonel Keïta a indiqué que son équipe et lui mettront tout en œuvre pour recevoir et soigner les blessés.



Le Colonel-Major Guedjouma Dembélé, responsable de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées a tout d’abord remercié la hiérarchie pour les efforts qu’elle déploie et l’attention qu’elle porte à l’endroit du Service de Santé des Armées et de ses malades. Avant d’ajouter que cette visite du CEMGA les réconforte et les encouragent à plus d’un titre. Il a demandé aux malades d’être patients et de suivre sereinement les traitements. S’adressant à ses agents, le Colonel-Major Dembélé les a exhortés à redoubler d’efforts puisque la hiérarchie est entrain de tout mettre en oeuvre pour leur rétablissement.