Mali : Le Premier Ministre en Visite à l'Énergie du Mali (EDM-SA)

Accompagné du ministre de l’Énergie et de l’Eau, Boubacar Diané, ainsi que de plusieurs membres de son cabinet et du président du conseil d’administration d’EDM-SA, cette visite a été qualifiée de première dans l’histoire de la structure pour un Chef de Gouvernement. Elle a été perçue comme un signal fort de l’intérêt porté à la question énergétique, essentielle au développement du Mali.





Mesures Proactives pour la Gestion Énergétique

Lors de la rencontre, le ministre de l’Énergie et de l’Eau a encouragé la direction d’EDM-SA à prendre des mesures proactives pour anticiper la gestion de la période de pointe, particulièrement en vue du mois de Ramadan à venir. Il a souligné l'importance d’une planification efficace pour répondre aux besoins énergétiques croissants pendant cette période.





Encouragement et Reconnaissance

Le Premier ministre, pour sa part, a transmis un message d’encouragement et de reconnaissance au personnel d’EDM-SA de la part du Président de la Transition. Il a invité la direction et les équipes à proposer des solutions novatrices pour surmonter la crise énergétique actuelle, tout en rappelant les efforts considérables déjà déployés par le gouvernement et le Chef de l’État pour alléger les souffrances des populations.





Cette visite du Premier ministre à EDM-SA souligne l'engagement du gouvernement malien à améliorer l'approvisionnement en énergie et à faire face aux défis énergétiques du pays. En encourageant l'innovation et la proactivité, le gouvernement vise à garantir un service énergétique fiable et durable pour tous les Maliens.