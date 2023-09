Mali: Le gouvernement de la transition sursoit aux festivités de la fête de l'indépendance et réoriente les ressources vers la population

Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l’indépendance du Mali, qui sera célébrée dans la sobriété et dans l’esprit du sursaut national.



A cet égard, il a instruit le Gouvernement d’orienter les ressources financières prévues pour lesdites activités à l’assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées.



Le 22 septembre 2023 marque les 63 ans de l'indépendance de la république du Mali, conduite par Modibo Keïta entre 1960 et 1968.