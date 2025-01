Mali : Les institutions réaffirment leur soutien à la transition lors des vœux au Président Goïta

Le Mali a célébré ses vœux de nouvel an dans un climat de cohésion et de soutien au processus de transition. Les autorités administratives indépendantes et les institutions de la République se sont succédé au palais de Koulouba pour présenter leurs vœux au Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta.





Un bilan positif de l'année écoulée





Les différentes institutions ont dressé un bilan positif de leurs activités en 2024, mettant en avant les avancées réalisées dans leurs domaines respectifs. Le Président de la Transition a salué ces efforts et a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes institutions pour réussir la transition.





Des défis à relever





Le Chef de l'État a également évoqué les défis auxquels le Mali est confronté, notamment la situation sécuritaire et les conséquences de la crise économique. Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les différentes forces vives de la nation pour faire face à ces défis.





Les priorités pour l'année à venir





Le Président de la Transition a fixé les grandes orientations pour l'année à venir. Il a notamment insisté sur l'importance de :



La lutte contre le terrorisme : Le Président a salué les efforts des Forces Armées de Défense et de Sécurité et a réaffirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme.

Le renforcement de l'État de droit : Le Président a souligné l'importance de poursuivre les réformes en cours pour renforcer l'État de droit et lutter contre la corruption.

Le développement économique : Le Président a appelé à intensifier les efforts pour relancer l'économie et améliorer les conditions de vie des Maliens.

La réconciliation nationale : Le Président a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour parvenir à une réconciliation nationale durable.





Cette cérémonie de présentation des vœux a été l'occasion de réaffirmer l'unité nationale et de mobiliser toutes les forces vives autour des défis auxquels le Mali est confronté. Le Président de la Transition a réitéré son engagement à mener à bien la transition et à remettre le pouvoir aux civils dans les délais impartis.