AFRIQUE

Mali : Mission gouvernementale de haut niveau en République Islamique de Mauritanie

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Mars 2025

Une délégation malienne de haut niveau, composée du Ministre des Maliens Établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mossa Ag Attaher, du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, du Ministre Directeur Général de l’ANSE, le Général de Corps d’Armée Modibo Koné, du Délégué Général des Maliens de l’Extérieur et du Directeur des Affaires Juridiques du ministère, s’est rendue en Mauritanie.